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Собака на деле: москвичи сдают питомцев в аренду для прогулок в карантин

Также на сервисах объявлений появились предложения изготовить спецпропуск для свободного передвижения по столице
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Собака на деле: москвичи сдают питомцев в аренду для прогулок в карантин
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2020-03-30 19:54:06
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Введенный в Москве режим самоизоляции — не помеха для предприимчивых граждан, которые не прочь заработать даже во время карантина из-за пандемии коронавируса. «Известия» ознакомились с сайтами объявлений Avito, Youdo, «Из рук в руки», которые пестрят различными предложениями для легального выхода из дома, начиная от изготовления пропуска для свободного передвижения по Москве за 100 рублей и заканчивая арендой собак для прогулок.

Предприниматели и мошенники

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Жесткие ограничения на передвижение по Москве введены с 30 марта по 5 апреля из-за распространения COVID-19. Власти столицы анонсировали введение режима спецпропусков, при наличии которых граждане могут выходить на улицу. Правила выдачи таких документов должны быть утверждены и обнародованы в ближайшие дни.

Хоть пока и неизвестно, как будут выдаваться пропуска на передвижение по столице, а также как именно они будут выглядеть, «Известия» обнаружили объявления в интернете об изготовлении таких разрешений. Так, на Avito было опубликовано предложение о том, чтобы всего за 100 рублей изготовить пропуск на свободное хождение по Москве. Позднее объявление было удалено. В оперативном штабе на просьбу «Известий» рассказать о мерах борьбы с подобными случаями мошенничества оперативно не ответили.

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Авито
Фото: Depositphotos
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Более безобидную услугу предлагают владельцы собак, которые за деньги готовы отдать в аренду незнакомцу своего питомца для прогулок. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин разрешил в период карантина и самоизоляции гулять с домашними животными в 100 м от дома. Стоимость временного пользования обойдется желающим в 800–1000 рублей в час, не считая залога, размер которого может составить от 3 до 5 тыс. рублей.

«Известия» связались с авторами объявлений. Пользователь Avito Татьяна рассказала, что готова привезти к клиенту и предоставить свою собаку для прогулки вне зависимости от расстояния.

— За час необходимо заплатить 1 тыс. рублей. Мы привезем собаку сами, и, чтобы во время прогулки к вам не было вопросов относительно его документов, мы оставим своего человека, который будет сопровождать. Если вам некомфортно, то придется оставить залог в размере 5 тыс. рублей. Если нужно куда-то зайти, то для этого есть специальная переносная сумка, — добавила она.

Другой предприимчивый москвич Юрий — автор аналогичного объявления — просит самостоятельно приехать к нему в район Перово. Цена за прогулку с его лабрадором составит 800 рублей в час и 3 тыс. рублей сверху в качестве залога.

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Женщина и собака
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

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Впрочем, в странах, где уже давно введен карантин, население нашло возможность гулять, несмотря на запрет. Например, в Милане выходят на улицу с игрушками, похожими на домашних животных, в надежде, что издалека полиция не заметит подмены. Но есть и случаи, когда наличие животных — не повод выйти из дома, а скорее обуза: так, пользователи интернета активно делились видео, где житель Кипра выгуливал своего шпица, привязав его к дрону и управляя техникой из окна.

Другие находчивые граждане предлагают услуги по доставке продуктов из магазина за 300–600 рублей в объеме от 2 до 10 кг и более. Нашлись и те, кто готов выполнить «различные поручения во время комендантского часа», хоть его никто и не вводил. Однако услуги ограничены и распространяются только на жителей районов Реутово и Новокосино.

Спрос рождает предложение

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Объявления об изготовлении тех или иных документов — один из распространенных видов мошенничества, отмечает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Он отметил, что корень проблемы исходит с двух сторон. С одной — спрос рождает предложение, так как граждане часто сами прибегают к таким услугам. Поисковики завалены запросами о приобретении пропуска. С другой — мошенники тоже не спят: одни пользуются случаем, а остальные, обладая инсайдерской информацией и дополнительными ресурсами, также не упускают своего шанса, добавил он.

По словам Владимира Ульянова, в ситуации пандемии вируса и панических настроений люди могут скорее попасть в сети мошенников. И отвечать придется не тому, кто выдал липовый пропуск, а тому, кто его предъявил. Поэтому каждый гражданин должен осознавать всю ответственность и последствия за подделку документа. Он посоветовал оформлять все документы в официальных органах и избегать предложений за небольшую цену решить проблему, так как это повышает риск серьезных неприятностей в будущем, а незнание не спасет от ответственности.

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Полиция
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Занятость населения в неформальном секторе всегда была и будет, так же как и мошенничество, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он отметил, что нет ничего страшного в действиях граждан, которые, пользуясь ситуацией пандемии вируса, решили заработать, разве что только нечистоплотность заработка. Главное, чтобы их деятельность не была связана с работой, которая может привести к административной или вовсе уголовной ответственности, добавил эксперт.

По словам Георгия Остапковича, сейчас в России в теневом секторе работают порядка 20% из трудоспособных, или 12–13 млн человек. Эти показатели сопоставимы с Италией. В Ирландии же размер «серого» рынка равен 4%, в Америке — 7%, а в Азербайджане и Бразилии — 40 и 45% соответственно.

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