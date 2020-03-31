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Блокпосты из-за коронавируса развернули на въездах в Севастополь

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Фото: Правительство Севастополя
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Пункты пропуска, где будут проверять все автомобили для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, развернуты в Крыму на подъездах к Севастополю. Об этом во вторник, 31 марта, рассказал врио губернатора города Михаил Развожаев.

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По его словам, во многих регионах страны уже введены обязательные меры по самоизоляции и предусмотрены серьезные штрафы, однако в Крым и Севастополь едут множество людей, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Они нарушают режим самоизоляции. Соответственно, мы сегодня проверяем все автомобили, паспортный контроль, еще раз объясняем людям, что они должны быть на самоизоляции», — цитирует Развожаева «РИА Новости».

На пунктах пропуска будут просить заполнить анкету, измерять температуру и расспрашивать о состоянии. Также приезжающим будут сообщать об ответственности за сокрытие информации о коронавирусе. Данные о нарушениях будут передавать полиции по месту жительства граждан.

Блокпосты развернуты на дорогах Ялта–Севастополь, Симферополь–Бахчисарай–Севастополь, Танковое–Оборонное и Орловка–Бахчисарай, уточняется на сайте aif.ru.

Накануне в Крыму местный житель, заболевший коронавирусом, стал фигурантом уголовного дела. Он нарушил карантин и заразил другого человека. Дело завели по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло на 500 за сутки и достигло 2337.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире достигло 788,2, тыс. человек, 37,8 тыс. скончались, 166,4 тыс. выписаны из больниц.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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