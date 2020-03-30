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Первое уголовное дело возбудили за заражение коронавирусом в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Крыму возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который вернулся из страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом и нарушил режим самоизоляции. В результате оказался заражен сотрудник местного медцентра. Об этом заявил заместитель начальника полиции МВД по региона Александр Смаглин в понедельник, 30 марта.

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«Вчера уголовное дело возбуждено в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека», ― цитирует Смаглина агентство «РИА Новости». Из какой именно страны прилетел мужчина, не уточняется.

Дело завели по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

В местном отделении Роспотребнадзора заявили, что заражение медработника стало первым случаем незавозного коронавируса в Крыму.

Ранее 30 марта супружеская пара в Приморском крае сбежала из больницы, где находилась под карантином, поскольку недавно вернулась из Израиля. Согласно регламенту, в настоящий момент во всех регионах России человек обязан пройти двухнедельный карантин после приезда в страну из-за ситуации с COVID-19.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на 30 марта число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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