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Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду масок и антисептиков в Казахстан

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Злоумышленники пытались незаконно вывезти из России в Казахстан более 19 т дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям пресекли противоправные действия.

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«Груз следовал из Екатеринбурга. Его попытались провезти на двух грузовых автомобилях через пункт пропуска Петухово (Курганская область. — Ред.)», — цитирует ТАСС сообщение службы в понедельник, 30 марта.

Сообщается, что весь груз был изъят у перевозчика на территории России, где и остался.

18 марта челябинские таможенники на границе с Казахстаном задержали автомобиль с 4 т запрещенных к вывозу медицинских изделий, в том числе 1,5 млн пар бахил, 3 тыс. упаковок ваты, свыше 200 тыс. спиртовых салфеток.

4 марта российское правительство на фоне распространения коронавирусной инфекции ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов.

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