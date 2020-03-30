Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду масок и антисептиков в Казахстан

Злоумышленники пытались незаконно вывезти из России в Казахстан более 19 т дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям пресекли противоправные действия.

«Груз следовал из Екатеринбурга. Его попытались провезти на двух грузовых автомобилях через пункт пропуска Петухово (Курганская область. — Ред.)», — цитирует ТАСС сообщение службы в понедельник, 30 марта.

Сообщается, что весь груз был изъят у перевозчика на территории России, где и остался.

18 марта челябинские таможенники на границе с Казахстаном задержали автомобиль с 4 т запрещенных к вывозу медицинских изделий, в том числе 1,5 млн пар бахил, 3 тыс. упаковок ваты, свыше 200 тыс. спиртовых салфеток.

4 марта российское правительство на фоне распространения коронавирусной инфекции ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов.