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Госпитализированного с коронавирусом Пласидо Доминго выписали из больницы в Мексике

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Звезда мировой оперной сцены Пласидо Доминго выписан в воскресенье из больницы в Мексике. Артист был госпитализирован в частную клинику в Акапулько из-за осложнений с COVID-19, сообщил в понедельник, 30 марта, телеканал CNN Espanol.

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Информацию о выписке артиста подтвердил источник в министерстве здравоохранения штата Герерро. По его словам, Доминго находится в своей резиденции в Акапулько, его здоровье стабильно.

22 марта на своей странице в Facebook 79-летний тенор сообщил о положительном результате на коронавирус. «Моя семья и я — все изолированы столько, сколько необходимо по медицинским показаниям», — добавил он.

В России в понедельник стало известно о смерти двух пациентов медицинского центра в Коммунарке, у одного из них был подтвержден коронавирус. По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь погибли. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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