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Кинолог дал рекомендации по самоизоляции с собаками из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал во вторник, 31 марта, совет владельцам собак, находящимся на самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«На время карантина необходимо позаботиться о достаточном запасе корма для собаки. Этот пункт особенно важен для тех, чьи питомцы соблюдают особую диету по состоянию здоровья, а также для тех, чьи питомцы отказываются от корма других, непривычных для них марок», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Смена корма может стать большим стрессом для животного, поэтому этим вопросом стоит озаботиться в первую очередь. Также хозяевам нужно запастись достаточным количеством средств гигиены.

Так как в период самоизоляции люди могут больше проводить времени со своими собаками, полезно будет разучить новые команды и чаще играть, считает Голубев.

Он предложил скачать любую удобную программу, чтобы обучить собаку новым командам, сообщает телеканал «Звезда».

Также Голубев посоветовал обращаться к ветеринарам через онлайн-сервисы, если животное вдруг почувствует себя плохо.

Он отметил, что тем, у кого есть домашние любимцы, легче переносить самоизоляцию, поскольку контакт с питомцем улучшает не только психологическое, но и физиологическое состояние организма.

«Воспользуйтесь этим контактом на карантине. Проведите это время с пользой для себя и своей собаки», — заключил он.

К настоящему времени власти 37 субъектов Российской Федерации приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры на своих территориях на фоне распространения коронавируса.

Жителям всех этих регионов нужно оставаться дома, выходить на улицу можно только за продуктами питания, лекарствами, для экстренного посещения врача, для выгула собак (не более 100 м от дома), выноса мусора или для поездки на работу в случае, если человек не был переведен на удаленный режим.

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло на 500 за сутки и достигло 2337.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире достигло 788,2, тыс. человек, 37,8 тыс. скончались, 166,4 тыс. выписаны из больниц.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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