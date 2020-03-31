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Почти половина регионов России ввела режим самоизоляции из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Власти 37 субъектов Российской Федерации приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры на своих территориях на фоне распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает ТАСС.

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Режим самоизоляции, помимо Москвы и Подмосковья, был введен в Ленинградской, Магаданской, Новосибирской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Мурманской, Свердловской, Курской, Липецкой, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Сахалинской, Челябинской и Владимирской областях, в Приморском и Забайкальском краях, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Марий Эл, Мордовии, Башкирии, Татарстане, Чувашии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Туве.

Жителям всех этих регионов нужно оставаться дома, выходить на улицу можно только за продуктами питания, лекарствами, для экстренного посещения врача, для выгула собак (не более 100 м от дома), выноса мусора или для поездки на работу в случае, если человек не был переведен на удаленный режим.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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