Почти половина регионов России ввела режим самоизоляции из-за коронавируса
Власти 37 субъектов Российской Федерации приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры на своих территориях на фоне распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает ТАСС.
Режим самоизоляции, помимо Москвы и Подмосковья, был введен в Ленинградской, Магаданской, Новосибирской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Мурманской, Свердловской, Курской, Липецкой, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Сахалинской, Челябинской и Владимирской областях, в Приморском и Забайкальском краях, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Марий Эл, Мордовии, Башкирии, Татарстане, Чувашии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Туве.
Жителям всех этих регионов нужно оставаться дома, выходить на улицу можно только за продуктами питания, лекарствами, для экстренного посещения врача, для выгула собак (не более 100 м от дома), выноса мусора или для поездки на работу в случае, если человек не был переведен на удаленный режим.
29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.
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