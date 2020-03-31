В Тюменской области выявлены не соблюдающие режим самоизоляции люди

В ходе рейдов в Тюменской области удалось выявить людей, не соблюдавших режим самоизоляции. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Выявлены семь человек, не соблюдавших режим самоизоляции», — передает «РИА Новости».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены и в других регионах России.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.