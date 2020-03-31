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Жителя Кургана оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Суд назначил жителю Кургана штраф в размере 30 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону во вторник, 31 марта.

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30-летний мужчина в комментариях в одной из популярных курганских групп в социальных сетях распространял ложную информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией граждан.

«Решением суда злоумышленник признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Злоупотребление свободой массовой информации»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

По данным департамента здравоохранения региона, по состоянию на 31 марта в Курганской области зарегистрирован один подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Девочка, которая вернулась из Испании, была госпитализирована вместе с семьей. После лечения ее выписали из больницы.

Ранее, во вторник, в Новокузнецке установили распространительницу ложной информации о гибели пациента от коронавируса в городской больнице.

Инфографика

По словам женщины, она услышала о смерти пациента от работающей в больнице родственницы. Нарушительнице правопорядка грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей.

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