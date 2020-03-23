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В Якутии выявили девять распространителей фейков о COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники правоохранительных органов Якутии установили личность девяти распространителей фейков о коронавирусе SARS-CoV-2, вызывающем пневмонию COVID-19. Об этом рассказала журналистам заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

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«На настоящий момент органами внутренних дел выявлено 286 фейковых новостей. Из них непосредственно девять лиц установлены, тех, кто распространяет эти фейковые новости, и, соответственно, в течение определенного периода будет выработан алгоритм привлечения к ответственности тех, кто эти новости распространяет», — цитирует Балабкину портал региональный портал ЯСИА.

Данная информация была озвучена и подтверждена на оперативном совещании МВД Республики Саха (Якутия), которое состоялось 21 марта, отмечает ТАСС.

22 марта сообщалось о возбуждении дела об административном правонарушении против интернет-издания «Говорит Магадан» из-за распространения фейков о коронавирусе. Как пишет «Газета.ру», на портале был опубликован материал о смерти пациента с подозрением на COVID-19.

18 марта президент России Владимир Путин призвал граждан не верить ложным новостям о коронавирусе в стране. Он подчеркнул, что власти не будут скрывать истинную информацию о COVID-19 и о статистике заболеваемости. Закон, регулирующий правила блокировки недостоверных ресурсов, был принят в марте 2019 года. Согласно тексту документа, самые большие взыскания установлены в отношении публикации ложных сведений. Так, штраф для граждан составит от 300 тыс. до 400 тыс. рублей; для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. рублей; для юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Фейковая информация о масштабах заболеваемости опасной пневмонией в России появилась в начале марта в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, YouTube, а также в некоторых СМИ. 20 марта Роскомнадзор на основании постановлений Генеральной прокуратуры потребовал удалить недостоверные данные у некоторых новостных источников.

По последним данным, в России выявлено 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из которых завозные.

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