Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Авторами документа выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Закон о блокировке фейковых новостей

Документ запрещает распространять в информационных сетях недостоверную информацию, которая имеет общественное значение, создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

В случае нарушения установленных законом норм генеральный прокурор РФ, а также его заместители могут обратиться в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к этим информационным ресурсам. В свою очередь, Роскомнадзор обязан уведомить нарушителя о необходимости удалить ложную информацию.

Отмечается, что редакция должна убрать с сайта запрещенные материалы сразу после получения уведомления. Если этого не случится, Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсу. При этом закон не затрагивает традиционные медиа, в число которых входят все СМИ, зарегистрированные в установленном порядке. Также запрет не распространяется на новостные агрегаторы.

Штраф за распространение недостоверных данных, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, если эти действия не содержат уголовной составляющей, составит для граждан от 30 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. За те же действия, повлекшие создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, граждан накажут взысканиями от 100 тыс. до 300 тыс. рублей; должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей; юрлиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Самое большое наказание последует, если распространение в СМИ и интернете фейков повлекут смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи и энергетики. Штраф для граждан составит от 300 тыс. до 400 тыс. рублей; для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. рублей; для юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Закон о борьбе с оскорблением госсимволов

Согласно закону, при обнаружении информации, оскорбляющей госсимволы или общество, генеральный прокурор или его подчиненные могут обратиться в Роскомнадзор и потребовать удалить данные материалы. Также могут заблокировать ресурсы, распространяющие подобную информацию и не удалившие ее.

Законопроект был принят Государственной думой в третьем чтении 7 марта.

В качестве наказания за оскорбление органов власти в интернете предусмотрен штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Рецидив предполагает взыскание от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если те же действия совершил гражданин, который подвергался административному наказанию за такое же правонарушение более двух раз, его действия будут наказываться штрафом от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток.