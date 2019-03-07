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Госдума одобрила закон о борьбе с оскорблениями госсимволов и фейковыми новостями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Государственная дума приняла закон о блокировке в Сети оскорбительных высказываний в адрес общества, символов власти или госорганов, сообщает «РИА Новости» в четверг, 7 марта.

Поправки были внесены в 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». За нарушение закона в первый раз предполагается наложение штрафа в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном — 200 тыс. рублей. В дальнейшем санкции могут доходить до 300 тыс. рублей и с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы. Решения о блокировке сайтов с оскорблениями, как ожидается, будут выносить органы прокуратуры.

В тот же день парламентарии приняли закон об административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации.

Пакет законов из четырех инициатив внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 12 декабря прошлого года члены Совета Федерации. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин.

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