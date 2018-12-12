В Госдуму внесли законопроект о наказании за оскорбление государства в Сети

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, который вводит административную ответственность за оскорбление Конституции и государства в Сети. Авторами документа стали члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин.

Клишас напомнил, что сейчас предусмотрена административная и уголовная ответственность за проявление неуважения в общественных местах. По его словам, интернет также является общественным пространством.

«Здесь также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка, уважения к обществу и государственным институтам», — сказал сенатор журналистам «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас уже сформировано понимание того, что интернет запрещено использовать для продажи наркотиков, распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений. Этот список Клишас предложил дополнить материалами, «в неприличной форме выражающими явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.

Изменения предлагается внести в статью «Мелкое хулиганство», добавил он.

Ранее 12 декабря сенаторы внесли в Государственную думу законопроект об установлении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации. Одним из инициаторов проекта также стал Андрей Клишас, пишет «Газета.ру».