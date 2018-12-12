В Госдуме предлагают научить дорожные камеры бороться с пробками

Столичным дорожным камерам необходимо добавить функцию фиксации пробок, которая позволит оптимизировать трафик. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

«Куда важнее, чтобы собираемые камерами данные позволяли регулировать движение в городе. Чтобы камеры фиксировали заторы и имели связь с системой светофоров», — сказал Александр Васильев.

Также депутат поддержал инициативу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) добавить камерам функцию автоматического определения марок автомобилей, однако призвал не нарушать личную жизнь граждан.

«Камеры проследят, кто и с кем куда с дороги сворачивал, и количество семей в Москве станет меньше. Думаю, это не тот эффект, о котором задумывались строители нейросети», — пояснил А. Васильев.

30 октября сообщалось о том, что на дорогах Красноярска началось тестирование автоматизированной системы управления дорожным движением, которая может регулировать трафик в зависимости от реальной обстановки в городе. Она объединяет светофоры и камеры, в будущем к ней добавят систему наблюдения за парковками.