«Новогодние» пробки прогнозируют в Москве с середины декабря

Специалисты прогнозируют напряженную ситуацию на дорогах Москвы в последние две недели года. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Пик загруженности придется на 24–28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей пойдет на спад», — приводит RT слова представителя ЦОДДа.

Отмечается, что к 31 декабря на столичных дорогах в целом будет свободно, но возможны затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений. Ожидается, что количество машин из-за подготовки к новогодним праздникам возрастет на 3–5% по сравнению со среднемесячными показателями и составит 3,7 млн автомобилей в сутки.

Также на загруженность столичных дорог повлияют, в частности, перекрытия в центре из-за обеспечения безопасности и приоритетного проезда детей на новогодние елки. Кроме того, снег и гололедица также негативно отразятся на аварийности, и, как следствие, поспособствуют осложнению дорожной ситуации.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», из-за «новогодних пробок» столичным автомобилистам в этот период рекомендовано по возможности пользоваться общественным транспортом, что позволит точнее рассчитать время в пути, а личным автомобилем лучше всего пользоваться во внепиковые часы.

Накануне, 5 декабря, ЦОДД предупредил о пробках в Москве из-за надвигающегося снегопада.