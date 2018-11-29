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ЦОДД запустил паркон-пропаганду в Москве

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве запустил тематический автомобиль, который будет ездить около детских образовательных учреждений и напоминать автолюбителям о юных пешеходах.

Как рассказал замруководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов, по столице будут курсировать два автомобиля, оформленные в виде детского рисунка.

«На два паркона мы планируем потратить сумму в пределах 100 тыс. рублей», — цитирует его 29 ноября «РИА Новости». Маршруты движения паркона будут менять раз в несколько недель.

27 ноября стало известно, что за ситуацией на дорогах столицы будут приглядывать не только патрульные группы и дорожные камеры — им начнут помогать 20 новых дронов. Согласно тендерным документам московского ЦОДД, беспилотные комплексы трансляции видеоизображения должны быть поставлены в ведомство до 25 декабря.

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