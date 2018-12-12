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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за фейковые новости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сенаторы внесли в Государственную думу законопроект об установлении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Как рассказал один из инициаторов проекта председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, распространение такой информации предлагается приравнять к призывам к массовым беспорядкам и экстремизму.

За соответствующие действия сенаторы предлагают наказывать штрафом в размере до пяти тысяч рублей для граждан, до 50 тыс. руб. — для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц, пишет «Газета.ру».

12 декабря сообщалось, что Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который продлевает возможность оплаты штрафов ГИБДД с 50% скидкой в случаях, если извещение поступило после льготного 20-дневного срока.

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