Госдума приняла закон о борьбе с фейковыми новостями

Госдума в ходе пленарного заседания в четверг, 7 марта, приняла в третьем чтении закон о блокировке недостоверной информации в СМИ и интернете. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Принятый закон запрещает распространять в информационных сетях недостоверную информацию, которая имеет общественное значение, создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

В случае нарушения установленных законом норм генеральный прокурор РФ, а также его заместители могут обратиться в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к этим информационным ресурсам. В свою очередь, Роскомнадзор обязан уведомить нарушителя о необходимости удалить ложную информацию.

Отмечается, что редакция должна убрать с сайта запрещенные материалы сразу после получения уведомления. Если этого не случится, Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсу. При этом законопроект не затрагивает традиционные медиа, в число которых входят все СМИ, зарегистрированные в установленном порядке. Также запрет не распространяется на новостных агрегаторов.

Законопроект об установлении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации был внесен в Госдуму 12 декабря прошлого года.