Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума

Российское правительство внесло в Госдуму проект закона о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума.

В сообщении, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента России, говорится, что документ разработали для реализации поручений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, отмечает в понедельник, 4 марта, RT.

Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.

Суммы этих индексаций учтут при пересмотре размера соцдоплаты в 2020 году.

28 февраля стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает на принятие Госдумой в весеннюю сессию законопроекта о дополнительных выплатах малообеспеченным пенсионерам. В тексте документа подчеркивается, что социальные доплаты к пенсиям не должны уменьшаться даже в том случае, если при индексации и ежемесячной денежной выплате доход пенсионера превысил прожиточный минимум.