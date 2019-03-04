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Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российское правительство внесло в Госдуму проект закона о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума.

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В сообщении, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента России, говорится, что документ разработали для реализации поручений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, отмечает в понедельник, 4 марта, RT.

Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.

Суммы этих индексаций учтут при пересмотре размера соцдоплаты в 2020 году.

28 февраля стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает на принятие Госдумой в весеннюю сессию законопроекта о дополнительных выплатах малообеспеченным пенсионерам. В тексте документа подчеркивается, что социальные доплаты к пенсиям не должны уменьшаться даже в том случае, если при индексации и ежемесячной денежной выплате доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

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