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Более 4 млн пенсионеров получат доплаты к пенсии до 1 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более 4 млн российских пенсионеров получат перерасчет социальных доплат к пенсии до 1 июля 2019 года. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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«Что касается компенсационных выплат и перерасчетов для пенсионеров, которые получали пенсию ниже прожиточного минимума, то это норма закона, эти законы уже есть», — цитирует сенатора ТАСС. По его словам, правительство уже подготовило методику перерасчета.

Накануне президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить постоянный порядок установления соцдоплат к пенсиям. Размер доплат не должен будет уменьшаться даже в том случае, если при индексации и ежемесячной денежной выплате доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

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