Более 4 млн пенсионеров получат доплаты к пенсии до 1 июля

Более 4 млн российских пенсионеров получат перерасчет социальных доплат к пенсии до 1 июля 2019 года. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Что касается компенсационных выплат и перерасчетов для пенсионеров, которые получали пенсию ниже прожиточного минимума, то это норма закона, эти законы уже есть», — цитирует сенатора ТАСС. По его словам, правительство уже подготовило методику перерасчета.

Накануне президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить постоянный порядок установления соцдоплат к пенсиям. Размер доплат не должен будет уменьшаться даже в том случае, если при индексации и ежемесячной денежной выплате доход пенсионера превысил прожиточный минимум.