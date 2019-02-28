Малообеспеченные пенсионеры получат дополнительные выплаты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на принятие Госдумой в весеннюю сессию законопроекта о дополнительных выплатах малообеспеченным пенсионерам. Об этом 28 февраля сообщается на сайте правительства.

«Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», — сказал Медведев.

Премьер напомнил, что законопроект подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию, которое он дал 27 февраля. В тексте документа подчеркивается, что социальные доплаты к пенсиям не должны уменьшаться даже в том случае, если при индексации и ежемесячной денежной выплате доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

В послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин потребовал устранить несправедливость при доплатах. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.