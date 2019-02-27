Утвержден перечень поручений Путина по улучшению жизни россиян

Перечень поручений президента России Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию опубликован на официальном сайте Кремля 27 февраля. В него вошли 13 пунктов. В них содержатся распоряжения по оптимизации строительства, системе здравоохранения, соцподдержке.

В частности, правительство до 10 апреля должно внести изменения в законодательство, чтобы размер соцдоплаты к пенсии не уменьшался, даже если доходы пенсионеров превысят прожиточный минимум. Поручения в том числе касаются введения налоговых льгот и улучшения экологической ситуации.

Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий перечня, а также при необходимости внести изменения в закон о федеральном бюджете 2019–2021 годов и в бюджет Пенсионного фонда РФ на этот же период.

21 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал кабмин приступить к реализации инициатив, которые озвучил 20 февраля президент России в ходе послания Федеральному собранию, не дожидаясь публикации официальных поручений.

20 февраля российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию. Президент обозначил четкие цели для улучшения жизни россиян: пособия по уходу за детьми-инвалидами, субсидирование ипотечных ставок для семей с детьми, создание новых мест в детских садах и перерасчет пенсий.