Слово в дело: правительство начало работу над посланием президента

Министерства и ведомства должны начать работу по инициативам президента, прозвучавшим в послании Федеральному собранию, не дожидаясь официальных поручений от главы государства. Об этом Дмитрий Медведев заявил во время заседания правительства. Речь в первую очередь идет о мерах по преодолению бедности и решению демографических проблем. Реализация социальных президентских инициатив потребует дополнительных расходов бюджета в объеме 100–120 млрд рублей ежегодно. При этом провести их надо в сжатые сроки, а не растягивая на годы. Также кабинету министров необходимо продумать шаги по опережающему росту производительности труда и улучшению делового климата.

— По итогам будет опубликован перечень поручений, который становится ориентиром для работы. При этом просил бы, не дожидаясь этих документов, уже сейчас приступить к проработке и реализации решений и инициатив, с которыми выступил президент, — обратился к министрам председатель правительства. — Вы прекрасно знаете, какие шаги надо предпринимать. По многим проблемам мы уже работаем. Где-то надо реагировать более оперативно, это касается и тех инициатив, которые вчера были озвучены. По ним надо начинать работать немедленно.

В частности, речь идет о расширении круга получателей пособий на первого ребенка — теперь их будут давать семьям, где доход составляет меньше двух прожиточных минимумов на человека. Пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы увеличится с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Вырастет и федеральная льгота по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей — российский лидер предложил дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка.

Глава государства в своем послании также предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые остались без работы. По жилищным кредитам многодетным семьям будут субсидировать ставку сверх 6% в течение всего срока выплаты, а многодетным погасят 450 тыс. рублей от общей суммы займа на жилье. Это потребует дополнительных субсидий: в 2019 году — 7,6 млрд рублей, в 2020-м — 21,7 млрд рублей, в 2021 году — 30,6 млрд рублей. Программа может охватить 600 тыс. семей.

— Отдельный блок касается вопросов экономического развития. Здесь надо продумать шаги по опережающему росту производительности труда, улучшению делового климата, избавлению от инфраструктурных ограничений и целому ряду других направлений, — отметил Дмитрий Медведев.

Также перед законодателями и правительством поставлена задача за два года обновить действующую нормативную базу и оставить только те документы, которые соответствуют современным требованиям. С 1 января 2021 года предложено прекратить действие всех норм, в том числе предписанных ведомственными и региональными документами, при условии, что они потеряли свою актуальность. По мнению главы государства, это позволит развивать предпринимательство и повысить инвестиционную привлекательность России.

Но пересмотреть законодательную базу будет недостаточно. Для экономического рывка необходимо обеспечить опережающий темп роста производительности труда на основе новых технологий и цифровизации, формирования конкурентоспособных отраслей и, как результат, увеличения несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6–7%.