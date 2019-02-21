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Путин поручил подготовить предложения по улучшению условий содержания в СИЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН РФ) совместно с Советом по правам человека подготовить предложения по улучшению условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

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До 1 июля текущего года надзорный орган должен будет проверить соответствующие помещения на соблюдение норм санитарных норм и представить рекомендации по изменению условий содержания указанных лиц, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, российский лидер поручил Минюсту совместно с Общественной палатой рассмотреть возможность улучшения контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, в том числе путем совершенствования деятельности общественных наблюдательных комиссий и порядка их формирования.

Эти и другие пункты содержатся в перечне поручений президента России по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое состоялось 11 декабря прошлого года.

По данным ФСИН на 1 января, в исправительных колониях России наказание отбывали 463 444 осужденных. При этом еще 99 722 человека содержались в следственных изоляторах. В ведомстве отмечали, что число заключенных в стране достигло исторического минимума.

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