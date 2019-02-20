Экс-начальника ярославской колонии поместили под домашний арест по делу о пытках

Бывшего врио начальника ярославской колонии № 1 (ИК-1) Дмитрия Николаева на месяц поместили под домашний арест. Соответствующее решение Кировский районный суд города принял в среду, 20 февраля.

Экс-руководитель исправительного учреждения проходит по делу об избиении заключенного Евгения Макарова, который, как было установлено, подвергался пыткам со стороны сотрудников колонии в 2017 году.

В среду в ходе заседания Николаев и его адвокат выразили несогласие с решением суда, ссылаясь на то, что подозреваемый не скрывается от следствия и воспитывает больного ребенка. Однако правоохранительные органы считают иначе. Так, один из бывших сотрудников колонии рассказал на допросе, что экс-руководитель оказывал давление на подчиненных.

Скандал вокруг инцидента с пытками разгорелся в июле 2018 года, когда в СМИ появилась запись годичной давности, на кадрах которой видно, как сотрудники ярославской колонии избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, 17 сотрудников ИК были отстранены от исполнения обязанностей.

Позже появилось еще одно видео с избиением осужденных в ИК-1. По информации правозащитников, после скандала возбуждено шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство. Потерпевшими признаны пять человек.