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Бывший начальник ярославской колонии задержан по делу о пытках заключенных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Задержан бывший начальник ИК-1 Ярославля Дмитрий Николаев, где в 2017 году подвергался пыткам заключенный Евгений Макаров. Об этом стало известно в понедельник, 18 февраля.

Николаева задержали сотрудники Следственного комитета (СК) в Ярославле. Задержание связано с расследованием уголовных дел о пытках заключенных в ярославских колониях, передает ТАСС. Потерпевшими по этому делу признаны несколько бывших и нынешних заключенных. Официальных комментариев Следственного управления СК пока не поступало.

Евгений Макаров был осужден в 2012 году по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Скандал вокруг инцидента с пытками разгорелся в июле прошлого года, когда в средствах массовой информации появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудники колонии оскорбляют и избивают заключенного.

Позже появилось еще одно видео с избиением осужденных в ИК-1. По информации правозащитников, после скандала возбуждено шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство. Потерпевшими признаны пять человек.

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