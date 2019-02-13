Появилось видео об «угодьях» Цеповяза в амурской колонии

На YouTube опубликовано новое видео о жизни члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима в Амурской области. На кадрах представлены «угодья с отдельной калиткой», пасекой, огородом и беседкой прямо на территории исправительного учреждения.

По словам автора роликов о быте заключенного, «усадьба» Цеповяза продолжается и за пределами колонии.

«Хорошая усадьба: пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3», — отметил он.

Цеповяз осужден на 20 лет по делу об убийстве 12 человек бандой Сергея Цапка в станице Кущёвская, совершенном осенью 2010 года. Он отбывает наказание в колонии строгого режима.

После обнародования в ноябре 2018 года фотографий Цеповяза в колонии, на которых он и другие заключенные едят крабов и икру, прокуратура начала проверки в исправительном учреждении. На фоне скандала со снимками члена банды Цапков главу УФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. В феврале стало известно о переводе Цеповяза в СИЗО Хабаровска.