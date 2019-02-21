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Путин поручил обобщить практику судов по делам о свободе вероисповедания

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2019 года обобщить судебную практику по делам, связанным с нарушениями законов о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях.

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Поручения адресованы Верховному суду РФ, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Перечень поручений утвержден президентом по итогам заседания Совета по развития гражданского общества и правам человека, которое состоялось 11 декабря 2018 года. Тогда глава государства пообещал вместе с Верховным судом провести анализ практики судов по вопросу миссионерской деятельности в России. В ходе беседы с правозащитникам президент заявил, что представители религиозных сообществ не должны приравниваться к членам террористических и деструктивных организаций.

Доклад должен быть представлен президенту до 1 июля 2019 года.

12 февраля глава Верховного суда назвал причины преследования «Свидетелей Иеговы». По словам Вячеслава Лебедева, организацию преследуют не за веру, а из-за нарушения закона. 

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал российское представительство «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил его работу на территории страны. Всё имущество было конфисковано.

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