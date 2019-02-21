Эксперты оценили послание Путина Федеральному собранию

20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Президент обозначил четкие цели для улучшения жизни россиян: пособия по уходу за детьми-инвалидами, субсидирование ипотечных ставок для семей с детьми, создание новых мест в детских садах и перерасчет пенсий.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заметил, что, в отличие от прошлогоднего послания, которое предназначалось больше для мирового сообщества, нынешние указания касаются напрямую регионов страны и «многое теперь возлагается на них».

Говоря о предложении президента усилить поддержку культурных инициатив, народный артист России, зампред Общественного совета Минкультуры Николай Бурляев подчеркнул, что Путин задал правильное направление. В это же время он указал на необходимость второго указа, который бы вывел государственную культуру из сферы рыночных отношений.

Что касается здравоохранения, то президент пообещал в ближайшие шесть лет направить на борьбу с онкологическими заболеваниями не менее 1 трлн рублей. По словам доктора медицинских наук, заместителя генерального директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексея Масчана, такая сумма существенно улучшит ситуацию в сфере здравоохранения страны.

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