Пособия по уходу за детьми-инвалидами с 1 июля повысят почти в два раза

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил с 1 июля повысить пособия по уходу за детьми с инвалидностью.

«Сегодня пособия по уходу за детьми с инвалидностью всего 5,5 тыс. рублей. Предлагаю с 1 июля текущего года повысить их до 10 тыс. рублей», –– цитирует его ТАСС.

Согласно данным Федерального реестра инвалидов, в России проживают около 670 тыс. детей с инвалидностью.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что увеличение пособия станет «существенным подспорьем» для их семей.

Кроме того, она призвала власти регионов повысить внимание «к улучшению жизни семей с детьми-инвалидами».