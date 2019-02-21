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Медведев поручил кабмину немедленно начать реализацию послания Путина

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер–министр России Дмитрий Медведев призвал кабмин приступить к реализации инициатив, которые озвучил 20 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, не дожидаясь публикации официальных поручений.

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

Председатель правительства напомнил, что перечень поручений, которые станут ориентиром для работы, опубликуют по итогам послания. «При этом просил бы, не дожидаясь этих документов, уже сейчас приступить к проработке реализации тех решений, инициатив, с которыми выступил президент», — цитирует премьера 21 февраля ТАСС.

«Где-то нужно реагировать и более оперативно. Это касается и тех инициатив, которые вчера были озвучены, по ним нужно начинать работать немедленно», — подчеркнул российский премьер.

20 февраля российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию. Президент обозначил четкие цели для улучшения жизни россиян: пособия по уходу за детьми-инвалидами, субсидирование ипотечных ставок для семей с детьми, создание новых мест в детских садах и перерасчет пенсий.

Послание Путина Федеральному собранию прошло в 15-й раз.

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