Поручение и наказание: кабмин оценят по итогам послания президента

900 млрд рублей потребуется в ближайшие пять лет на выполнение поручений Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства Антон Силуанов. Особое внимание глава государства уделил социальной сфере – индексации пенсий, доступному здравоохранению, льготному строительству и снижению ипотечных ставок для отдельных категорий граждан. Поручения имеют конкретные сроки, обозначены и ответственные за их реализацию. А качество их исполнения станет главной оценкой работы каждого члена правительства, подчеркнул на совещании с кабинетом министров Владимир Путин.

Ипотека и помощь семьям

27 февраля президент поручил правительству законодательно закрепить право семей с тремя и более детьми на погашение 450 тыс. рублей из их ипотечного кредита. А также субсидировать семьям с двумя и более детьми процентную ставку до уровня 6% годовых на весь срок действия этих кредитов.

Срок: до 25 марта. Ответственный за исполнение: Дмитрий Медведев.

Уже подготовлены корректировки программы ипотечного кредитования семей, в которых рождаются вторые и последующие дети, сообщил на совещании с главой государства первый зампред правительства Антон Силуанов.

— Для семей, которые обслуживают ипотечный кредит, и для семей, в которых родится третий и последующий ребенок, дано поручение о выплате 450 тыс. рублей. Это произойдет уже с 1 января текущего года. Такой возможностью до 2024 года, по оценкам, воспользуются около 200 тыс. семей, — пояснил он.

При этом, по словам первого вице-премьера, в регионах Дальневосточного федерального округа многодетным семьям ​установят 5% ставку по ипотеке.

На реализацию этого поручения в 2019 году потребуется 26,2 млрд рублей, в 2020-м — 28,6 млрд рублей, в 2021-м — 30,1 млрд, подсчитал для «Известий» директор аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко. По его словам, такая мера в качестве частичного досрочного гашения займа позволит семьям с детьми снизить ежемесячный платеж. Например, для кредита в 2 млн рублей сроком на 15 лет выгода составит 3,8 тыс. рублей в месяц.

По мнению главы «Национального родительского комитета» Ирины Волынец, этой мерой смогут ежегодно воспользоваться порядка 100 тыс. семей.

Президент поручил законодательно обеспечить сокращение налогов на имущество физических лиц для тех, кто имеет трех и более детей, в расчете на каждого ребенка. Кроме того, для таких семей налоговая база на земельный участок должна быть уменьшена на величину кадастровой стоимости шести соток.

Срок: до 1 июля. Ответственный за исполнение: Дмитрий Медведев.

Президент поручил обеспечить и изменение с 1 января 2020 года размера среднего дохода семьи, дающего право на получение детского пособия — с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума.

Срок: до 1 декабря. Ответственный за исполнение: Дмитрий Медведев.

На эти поручения в год будет уходить несколько десятков миллиардов рублей, полагает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его мнению, это не самые существенные расходные статьи для бюджета, так как касаются они небольшого круга россиян.

Социальная поддержка

Президент поручил законодательно обеспечить повышение с 1 июля 2019 года размера ежемесячных выплат на детей-инвалидов до 10 тыс. рублей.

Срок: до 25 марта. Ответственный за исполнение: Дмитрий Медведев.

По оценке первого замдиректора Института актуальной экономики Ивана Антропова, всего в стране насчитывается порядка 700 тыс. детей-инвалидов.

— Однако не всем родителям полагаются выплаты, их получают только трудоспособные, но безработные опекуны, — пояснил он «Известиям». — Выплаты зависят от региона, но в среднем по стране они сейчас составляют порядка 5,5 тыс. рублей.

Средняя прибавка составит 4838 рублей, подсчитал Иван Антропов. По его словам, если в 2020 году индексация проводиться не будет, то потребуется дополнительное выделение 27 млрд. рублей.

Это повышение затронет порядка 465 тыс. россиян, пояснила на совещании с главой государства вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, только в 2019 году на это потребуется 13,5 млрд рублей.

Президент поручил внести изменения в законодательство, обеспечивающие перерасчет социальной доплаты к пенсии с 1 января 2019 года.

Срок: до 10 апреля. Ответственный за исполнение: Дмитрий Медведев.

По словам Татьяны Голиковой, это затронет порядка 12% неработающих на сегодняшний день пенсионеров, пенсия которых вместе с ежемесячной денежной выплатой ниже прожиточного минимума в соответствующем регионе. На эти цели в 2019 году вместе со средствами бюджетов регионов предполагается направить 18,8 млрд рублей, подчеркнула вице-премьер.

По мнению директора Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимира Назарова, в этом году на доплаты потребуется 15–20 млрд рублей. В последующие годы эта сумма будет увеличиваться, потому что будет расти сумма индексации и количество пенсионеров, пояснил «Известиям» эксперт.

Культура

Президент поручил обеспечить нормативную базу для обнуления ставки по налогу на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек. Это значит, что средства, которые ранее поступали в госбюджет, будут оставаться на балансе учреждений и могут быть израсходованы на их нужды.

Срок: до 1 июля. Ответственный за исполнение: Дмитрий Медведев.

По данным Министерства культуры, в 2016 году в России было 629 театров, 2543 музея и 38048 библиотек регионального или муниципального подчинения.

— Это радостная новость, потому что для многих наших коллег это освобождение, — подчеркнула директор Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского Ольга Рябчикова.

Директор Дома-музея И.И. Левитана Алла Чаянова отметила, что точную сумму, которую нововведение позволит сэкономить, пока назвать сложно, но в любом случае это «подспорье для музея». С коллегами согласен худрук Ярославского театра им. Федора Волкова Евгений Марчелли, сообщивший, что «хотелось бы сэкономленные на налоге средства пустить на увеличение зарплат сотрудникам».

Образование

Президент поручил провести благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечив в них надлежащие условия для обучения и пребывания детей. При этом особое внимание должно быть уделено соблюдению требований по воздушно-тепловому режиму, к водоснабжению и канализации.

Срок: к 2021 году. Ответственные за исполнение: Дмитрий Медведев и главы регионов.

По данным Минпросвещения, в России сейчас около 240 государственных и муниципальных школ, в которых планируется завершить указанные в поручении работы.

По результатам мониторинга 500 школ в 85 регионах, только в 21% из них не выявлено недостатков, рассказал «Известиям» координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

— В 51% школ некомфортные условия пребывания детей, в 36% учебных заведений нет спортивного стадиона или спортплощадки, у 31% школ — проблемы обеспечения безопасности дорожного движения вблизи здания, — отметил эксперт.

Всего в России сегодня действуют 42 тыс. школ, сказал председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин.

— Ремонт школы в Волгограде и в Москве будет стоить по-разному, но если исходить из средней стоимости в 5 тыс. рублей за квадратный метр, то, по самым скромным подсчетам, выходит примерно 450 млрд рублей, — отметил он.

Президент поручил установить правовые основания для запуска с 2020 года программы «Земский учитель», предусматривающей подъемные в 1 млн рублей учителю, прибывшему на работу на село.

Срок: до 1 декабря. Ответственный за исполнение: Дмитрий Медведев.

— Сегодня в России не хватает 30 тыс. учителей. С учетом того, что многие работают на полторы–две ставки, нельзя точно сказать, в какой школе скольких педагогов готовы принять, — пояснил «Известиям» сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Учителя пока настороженно относятся к программе, поскольку не знают, как сложатся взаимоотношения в новом коллективе после получения 1 млн рублей, добавил он.

Здравоохранение

Президент поручил обеспечить изменения в законах, чтобы утвердить стандарты модели «Бережливая поликлиника».

Срок: к 2021 году. Ответственный за исполнение: Дмитрий Медведев и главы регионов.

Минздрав России разработает стандарты «бережливых поликлиник» уже к октябрю текущего года, а в течение нескольких месяцев министерство утвердит нормативный документ — положение о «бережливых поликлиниках» и критерии аудита, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что «за счет внедрения «бережливых» технологий и совершенствования медицинских информационных систем врач со своего рабочего места в режиме онлайн увидит наличие или отсутствие льготных лекарств в сети аптек. Это сэкономит время пациента на поиск нужного препарата».

Президент поручил упростить процедуру прохождения гражданами диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том числе в вечерние часы, а также предоставить гражданам возможность дистанционной записи на медицинские обследования. В эти же сроки необходимо также обеспечить включение обследований на выявление онкологических заболеваний в перечень медицинских обследований, проводимых в ходе диспансеризации.

Срок: до 1 октября. Ответственные за исполнение: Дмитрий Медведев и главы субъектов РФ.

— Диспансеризация будет в обязательном порядке включать ежегодные, а не эпизодические, как сейчас, исследования на онкологический скрининг, который позволяет индивидуально, в зависимости от пола и возраста пациента, пройти соответствующие обследования, — пообещала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в Кремле.

Онкологический компонент диспансеризации населения нужен для того, чтобы снизить смертность от рака, пояснил «Известиям» замдиректора Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Давид Заридзе.

Наука

Президент поручил обеспечить создание Национального космического центра.

Срок: до 15 января 2020 года. Ответственные за исполнение: Дмитрий Медведев, Дмитрий Рогозин, Сергей Собянин.

Этот проект должен снять долговую нагрузку с Центра имени М.В. Хруничева, обеспечить 20 тыс. новых рабочих мест, сэкономить 607 млн рублей в год, переместить на территорию центра 17 организаций «Роскосмоса». А также обеспечить инфраструктуру для нового Ситуационного центра управления космической деятельностью, еще одного Центра управления полетами, базовых кафедр и факультетов опорных вузов и колледжей.

— Дмитрий Рогозин в ходе своего доклада показывал некоторые варианты основного здания — их много, по каждому ведется обсуждение, — подчеркнул руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. — Проект обсуждается между партнерами — предприятиями «Роскосмоса», Центром им. Хруничева и властями Москвы. Все те здания, которые нанесены на карту проекта, лишь приблизительно обозначают их наличие в будущем Национальном космическом центре. До полного согласования пока еще далеко.

Рынок МФО

Президент поручил Банку России, МВД, Генпрокуратуре, СК и Минюсту принять меры, направленные на предотвращение и пресечение мошенничества в отношении граждан со стороны МФО.

Срок: до 1 мая. Ответственные за исполнение: Эльвира Набиуллина, Владимир Колокольцев, Юрий Чайка, Александр Бастрыкин, Александр Коновалов.

За 2018 год Банком России были выявлены 2293 организации, которые осуществляли деятельность нелегальных кредиторов на территории РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

— Банк России отдает себе отчет, что на рынке будут появляться новые нелегальные кредиторы — как и другие организации, действующие незаконно. Задача регулятора — вовремя их обнаружить и сократить время, которое уходит сейчас на прекращение такой деятельности, — пояснили в пресс-службе Центробанка.

По оценке главы сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Романа Макарова, в данном поручении подразумеваются меры против недобросовестных кредиторов, маскирующихся под МФО.

По его словам, они уже были исключены из реестра Центробанка, в том числе и за мошеннические действия в отношении заемщиков.

Текст подготовили Сергей Изотов, Инна Григорьева, Ангелина Галанина, Анна Ивушкина, Виталий Воловатов, Валерия Нодельман, Мария Бухарова, Егор Созаев-Гурьев, Ирина Бадмаева, Ирина Цырулева, Светлана Наборщикова, Анна Урманцева