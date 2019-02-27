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Голикова назвала требующуюся для перерасчета социальных доплат к пенсии сумму

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует финансирования в размере 18,8 млрд рублей. Об этом она сообщила в среду, 27 февраля, на совещании президента РФ с членами правительства.

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«Материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году», — пояснила вице-премьер. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Голиковой, на эти цели в 2019 году «вместе со средствами бюджетов регионов предполагается направить 18,8 млрд рублей».

27 февраля Путин поручил правительству обеспечить постоянный порядок установления социальных доплат к пенсиям. В тексте документа подчеркивается, что они не должны уменьшаться даже в том случае, если при индексации и ежемесячной денежной выплате доход пенсионера превысил прожиточный минимум. Перерасчет должен быть произведен с 1 января 2019 года. Пенсионеры также должны будут получить недополученные ими суммы.

В послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

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