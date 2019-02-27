Путин поручил внести в законодательство изменения о доплатах к пенсиям

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный порядок установления социальных доплат к пенсиям. Об этом в среду, 27 февраля, сообщается на сайте Кремля.

В тексте документа подчеркивается, что социальные доплаты к пенсии не должны будут уменьшаться даже в том случае, если при индексации и ежемесячной денежной выплате доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

Отмечается, что перерасчет должен быть произведен с 1 января 2019 года. Пенсионеры также должны будут получить недополученные ими суммы.

Прожиточный минимум в России на I квартал 2019 года установлен для пенсионеров в размере 8583 рубля.

25 февраля стало известно, что малообеспеченные пенсионеры в России смогут получать социальные доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума. Это будет сделано за счет того, что сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат исключат из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера.

В послании Федеральному собранию 20 февраля Путин потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.