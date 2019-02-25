В РФ предложили ввести доплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума

Малообеспеченные пенсионеры в России смогут получать социальные доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума. Это будет сделано за счет того, что сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) исключат из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера, говорится в проекте федерального закона.

«Предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и единой денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации», — цитирует документ ТАСС.

20 февраля президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

«Если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. В результате прибавки к пенсии вообще нет либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди чувствуют себя обманутыми», — пояснил глава государства.

Прожиточный минимум в России на I квартал 2019 года установлен для пенсионеров в размере 8583 рубля.