Голикова рассказала о совместном с Путиным расчете пенсий «в столбик»

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием Федеральному собранию вместе с президентом Владимиром Путиным они детально рассчитывали пенсии отдельных категорий населения «в столбик».

«Для президента чрезвычайно важно понять самые мелкие детали», — сказала Голикова журналисту Владимиру Соловьеву в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По ее словам, социальная сфера самая финансово чувствительная и самая емкая, поэтому важно не ошибиться при выборе решений и мер. Также Голикову спросили, есть ли во время обсуждения инициатив с президентом возможность ведения конструктивного спора.

«Слово «спорить» не очень правильное, но всегда есть возможность объяснить и убедить в своей позиции у тех, кто ее предлагает», — ответила вице-премьер, которую цитирует «РИА Новости».

Ранее Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Путин в послании. По ее словам, к этому подтолкнуло получение большого числа жалоб граждан.

Так, с 1 января правительство обещало повысить пенсии в России. Однако граждане, чей доход превысил прожиточный минимум, эту прибавку почти не ощутили.

20 февраля Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал устранить несправедливость. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

22 февраля Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%.