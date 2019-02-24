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Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По ее словам, к этому подтолкнуло получение большого числа жалоб граждан.

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Голикова  отметила, что письма начали приходить с начала года на имя президента.  В них люди жаловались, что ранее заявленная индексация пенсий почти не отразилась на получаемых ими выплатах. 

«Понятно, что у каждого он индивидуальный (пересчет пенсий. — Ред.), но в этот пересчет войдут полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года», — отметила Голикова, которую цитирует РЕН ТВ.

20 февраля Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

22 февраля Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. 

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