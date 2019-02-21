Эксперт указал на ключевой минус идеи передавать пенсии по наследству

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин назвал нерациональной и нереализуемой схему наследования страховых пенсий, предложенную депутатами Госдумы.

Законопроект о внесении изменений в закон о страховых пенсиях депутаты планируют рассмотреть на заседании Госдумы 21 февраля. В частности, парламентарии обсудят создание механизма для наследования таких выплат.

Согласно инициативе, гражданин, который в течение жизни уплачивал страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам. Поэтому депутаты хотят законодательно закрепить право наследования страховой пенсии.

Для этого предлагается установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости», который будет рассчитываться, исходя из ожидаемой продолжительности жизни в стране плюс пять лет. В этот период гражданин или его наследник будут иметь гарантии получения страховой пенсии.

По мнению Горлина, основной минус этой идеи заключается в отсутствии источника финансирования.

«Здесь речь идет о страховой распределительной системе. Здесь взносы платит за человека работодатель, человек сам за себя вообще не платит. Эти взносы расходуются сегодня на выплаты сегодняшним пенсионерам. Эти средства нигде не аккумулируются, выплаты идут с «колес». Поэтому даже нет источника», — рассказал эксперт.

По его словам, даже если инициативу наследования реализуют, то тогда увеличатся расходы. Для их финансирования придется увеличить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное и/или трансфер федерального бюджета в ПФР.

«Потому что сегодня в том числе баланс системы учитывает, что какое-то количество людей не доживает до пенсии. В том числе за счет этих ресурсов выплачивается пенсия текущим пенсионерам. Теоретически можно сделать такую конструкцию, но тогда надо предусмотреть источник. Либо увеличить тарифы, платить не 22%, как сейчас, а больше. Потому что не подразумевается что пенсии сегодняшним пенсионерам сократятся, но и наследникам сегодня мы не выплачиваем. Если начнем выплачивать, то тогда надо предусмотреть источник средств, за счет которых будут покрываться эти дополнительные расходы. Наверное, тогда надо говорить об увеличении тарифа», — пояснил экономист.

Финансово-экономическое обоснование к документу эксперт назвал непонятным. «Просто взяли перемножили общую численность пенсионеров по старости (36 млн) на среднюю пенсию, получили более 6 трлн рублей. что примерно соответсвует общим расходам на выплату страховых пенсий по старости, но эта сумма не соотносится с расходами, которые необходимы для выплат наследникам. В этом обосновании, которые дали депутаты, не говорится о конкретном источнике, который покроет эти расходы. Я сомневаюсь, что правительство даст одобрение на эту идею», — заключил эксперт.

20 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Российский лидер предложил с 2019 года индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионера.