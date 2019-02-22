Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.

«Темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%», — цитирует сообщение Минтруда «Интерфакс».

Отмечается, что средний размер социальной пенсии после индексации увеличится до 9266 рублей.

Ранее в среду, 20 февраля, президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

На следующий день в Пенсионном фонде России (ПФР) пояснили, что индексация пенсий будет происходить с учетом прожиточного минимума.