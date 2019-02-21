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Пенсионный фонд разъяснил новые правила индексации пенсий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

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Накануне президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

«Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера», — пояснили журналистам «РИА Новости» в ПФР.

В организации отметили, что на сегодняшний день индексация происходит без учета прожиточного минимума. Из-за этого каждая последующая индексация увеличивает размер пенсии, однако пропорционально уменьшает социальную доплату. В итоге получаемые пенсионером выплаты даже после этого могут не измениться.

«Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии», — добавили в организации.

В ПФР пояснили, что таким образом прибавка будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше прожиточного минимума на сумму прибавки по итогам индексации пенсии. 

Ранее 21 февраля сообщалось, что Минтруд изменит существующий порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах. Ведомство предложило сперва установить доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем проиндексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты.

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