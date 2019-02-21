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Минтруд изменит порядок доплат к пенсиям по поручению Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минтруд изменит существующий порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 21 февраля. 

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Теперь министерство предлагает сперва установить доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, а затем проиндексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). 

В ведомстве заверили, что в таком случае денежное довольствие неработающего пенсионера ежегодно будет превышать ПМП на сумму индексации и ЕДВ в текущем году, указывает ТАСС.

В данный момент соцдоплата к пенсии выплачивается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера меньше прожиточного минимума в его регионе проживания. В случае роста пенсий и других мер соцподдержки размер доплаты пересматривается в сторону уменьшения. 

Ранее в среду, 20 февраля, президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

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