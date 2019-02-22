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Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с пенсий и пособий. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы. Закон вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Поправки внесены в федеральный закон «Об исполнительном производстве». Согласно им, приставы не смогут блокировать счета с денежным возмещением вреда здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, пенсии, соцпособия, в том числе родителям, средства маткапитала, выплаты по потере кормильца и компенсации пострадавшим от ЧС.

Поскольку приставам заведомо неизвестно о происхождении средств на счету должника, банкам и любым другим кредитным организациям придется самостоятельно выполнять требования о взыскании средств, либо их аресте.

Новые поправки также обяжут работодателей указывать в расчетных банковских документах соответствующий код вида дохода, который установлен Центробанком.

20 февраля в ходе выступления на послании Федеральному собранию президент заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера. Он добавил, что необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было.

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