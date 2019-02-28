Матвиенко и Володин внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин внесли на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента проект закона об «ипотечных каникулах». Об этом Володин заявил журналистам в четверг, 28 февраля.

Поправки в законодательство РФ предусматривают предоставление «каникул» по ипотеке для тех россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Мера включает в себя отсрочку погашения основного долга и уплаты процентов по жилищным займам и запрет для кредиторов взыскивать задолженность.

«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты либо уменьшить их размер», — сказал Володин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее, 27 февраля, помимо распоряжения подготовить соответствующие поправки, президент России Владимир Путин потребовал принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее. Также глава государства приказал обеспечить создание финансовых инструментов для поддержки индивидуального жилищного строительства. Поручение Путина последовало после оглашения его послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.

До этого в феврале россияне назвали предельную допустимую ставку при ипотеке. Оказалось, что почти две трети потенциальных заемщиков готовы повременить с покупкой жилья при ставке выше 11%.