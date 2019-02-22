Илон Маск взял ипотеку на $61 млн

Основатель SpaceX и глава Tesla американец Илон Маск взял ипотечные кредиты на общую сумму $61 млн. Об этом 22 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что около $50 млн еще в конце 2018 года он оформил в банке Morgan Stanley на покупку недвижимости в Калифорнии. Сумма достигла $61 млн, когда Маск рефинансировал кредит на приобретение купленного в 2012 году за $17 млн дома площадью около 1900 кв. м ​в пригороде Лос-Анджелеса.

Агентство также уточнило, что предприниматель взял кредиты на 30 лет под процентную ставку 3,5% годовых, которая будет меняться в зависимости от динамики ключевой ставки ФРС. Bloomberg оценило ежемесячный платеж в $180 тыс.

Эксперты в свою очередь добавили, что такие миллиардеры, как Маск (его состояние оценивается в $23,4 млрд. — Ред.), несмотря на наличие крупных активов, испытывают дефицит наличных средств. Поэтому в подобной ситуации заем оказывается привлекательнее срочной продажи акций, имущества или траты всех наличных денег.

Представители банка и самого Маска от комментариев отказались.

3 марта сообщалось, что Tesla может обанкротиться уже в марте этого года. Согласно корпоративной отчетности компании, ее убытки по итогам прошлого года составили $976 млн. Из них до 1 марта необходимо возместить кредиторам $920 млн.