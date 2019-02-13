Девушка Илона Маска спела на русском матерную песню Янки Дягилевой

Канадская певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, исполнила песню советской рок-певицы и участницы группы «Гражданская оборона» Янки Дягилевой. Видеозапись с исполнением артистка опубликовала в своем аккаунте в Twitter.

Граймс выбрала для записи композицию «Печаль моя светла». «Пытаюсь выучить эту песню Янки. Уже несколько лет не пыталась что-то спеть на русском», — поделилась певица.

В комментариях под публикацией русскоязычные пользователи посоветовали Буше больше практиковаться в произношении русских нецензурных слов, присутствующих в тесте песни. Ей также написали инструкцию, как именно они произносятся.

В 2012 году Клэр Буше рассказала в интервью изданию Exberliner, что всё свое детство провела с бабушкой-украинкой и ей знакома русская речь.

Янка Дягилева является одной из наиболее ярких представительниц сибирского андеграунда конца 1980-х годов, она состояла в группах «Гражданская оборона» и «Великие Октябри». Певица погибла в 1991 году в возрасте 24 лет при невыясненных обстоятельствах.

В июне 2018 года Граймс поздравила на русском языке своего возлюбленного — американского инженера и предпринимателя Илона Маска. Под опубликованной им в Twitter фотографией с тортом певица оставила комментарий: «Мой демон, с днем рождения».

Сам Маск также проявляет интерес к русскому языку. Так, 12 февраля в Twitter телекомпании НТВ он русском языке ответил на мем «Как тебе такое?», к которому было прикреплено видео, где житель Ставропольского края передвигается по городу на автомобиле ВАЗ-2106, переделанном задом наперед.