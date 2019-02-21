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SpaceX обвинила Arianespace в недобросовестной конкуренции

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Фото: TASS/imago stock&people
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Американская компания предпринимателя Илона Маска подала жалобу в министерство торговли США на французскую Arianespace, обвинив ее в недобросовестной конкуренции. Об этом 21 февраля сообщает LesEchos.

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Благодаря субсидиям от французского правительства и Евросоюза, по мнению Space X, Arianespace производит космические запуски по заниженным ценам. Также американская компания напомнила о €13,2 млрд, которые Европейское космическое агентство выделило французской компании с 1998 по 2012 годы. Arianespace сэкономила и на развитии инфраструктуры космодрома Куру в Гвиане, так как он получает регулярные субсидии от государства.

«Необходимо соглашение, которое бы гарантировало, что Arianespace не будет получать преференции, а страны ЕС не будут таким образом ограничивать неевропейских поставщиков в правах», — говорится в сообщении SpaceX.

Однако издание отмечает, что сама американская компания во многом обязана своим положением госконтрактам США, так как именно на них приходится 75% от общего портфеля заказов.

11 февраля Маск заявил в Twitter, что разрабатываемый SpaceX двигатель Raptor достиг показателя 268,9 бара (приблизительно равно 265,4 атмосферы. — Ред.), что побило прежний рекорд, установленный российским РД-180.

В тот же день «Роскосмос» ответил на твит Маска. По словам представителей корпорации, не будучи техническим специалистом, он не учитывает, что в двигателе РД-180 для ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная система — кислород-керосин, что подразумевает иные параметры работы двигателя.

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