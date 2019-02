Илон Маск по-русски восхитился перевернутыми «Жигулями»

Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ответил по-русски на вопрос в Twitter «And how do you like this, @elonmusk (Как тебе такое, Илон Маск?)». К записи было прикреплено видео, на котором житель Ставропольского края передвигается в своем автомобиле ВАЗ-2106, переделанном «задом наперед».

Пост разместил российский телеканал НТВ утром в среду, 12 февраля.

«Хаха офигенно (пунктуация и орфография автора сохранены. — Ред.)», — написал Маск на русском языке.

Фото: twitter.com

По данным издания «Блокнот», кадры с переделанным «задом наперед» автомобилем были сняты очевидцем в Ставрополе. За рулем машины находился 18-летний житель Невинномысска, который переделал свой автомобиль так, что водительское кресло оказалось развернуто спиной к капоту автомобиля, а двигатель разместился в багажнике.

В отличие от Маска, в Госавтоинспекции Ставропольского края способности юного изобретателя не оценили. На него было составлено три административных протокола, так как, по словам сотрудников ГИБДД, молодой человек создавал аварийно-опасные ситуации и вводил в заблуждение участников дорожного движения. Отмечается, что стаж вождения у нарушителя — менее 1 года. Теперь выехать на улицы он сможет только после того, как переделает свою «шестерку» обратно.

Это уже не первый случай, когда Маск оценил русскоязычные мемы, обращенные к нему. 1 февраля сотрудники «Украинской правды» в Twitter опубликовали фото электромобиля Tesla в селе Марс Черниговской области.

«Whoa cool (Вау, круто. — Ред.)», — ответил американский изобретатель.