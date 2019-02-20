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«Роскосмос» сомневается в способности SpaceX превзойти российские ракетные двигатели

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 20 февраля заявил, что компания Илона Маска SpaceX в ближайшей перспективе не сможет превзойти Россию в строительстве ракетных двигателей.

Глава госкорпорации отметил, что Маск не является техническим специалистом в этом вопросе.

«Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородо-керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть», — цитирует Рогозина «Интерфакс».

Ранее, 11 февраля, Маск заявил в Twitter, что разрабатываемый американской компанией двигатель Raptor достиг показателя 268,9 бара (приблизительно равно 265,4 атмосферы. — Ред.), что побило прежний рекорд, установленный российским РД-180.

В тот же день «Роскосмос» ответил на твит Маска. По словам представителей корпорации, не будучи техническим специалистом, он не учитывает, что в двигателе РД-180 для ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная система — кислород-керосин, что подразумевает иные параметры работы двигателя.

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