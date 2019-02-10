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«Роскосмос» воспитает новый класс инженеров-конструкторов

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Россия столкнулась с кадровой проблемой в вопросе обновления космической отрасли, поэтому госкорпорация «Роскосмос» ставит перед собой задачу воспитать новый класс инженеров-конструкторов. Такое заявление сделал в воскресенье, 10 февраля, гендиректор компании Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 1».

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«За последние годы мы растеряли конструкторский потенциал. Молодежь есть, она очень талантливая. Но она еще ничего не создавала, она ничего нового не конструировала», — отметил Рогозин.

По его словам, в настоящий момент около 70 тыс. человек, состоящих в ракетно-космической отрасли, — это люди молодого возраста, пришедшие туда совсем недавно.

«Поэтому задача, которая стоит… озадачить их новыми целями и проектами и обеспечить прорывные решения», — цитирует главу «Роскосмоса» ТАСС.

В октябре 2018 года Рогозин заявил, что строительство второй очереди космодрома Восточный завершат в 2022 году, первая ракета с него отправится в космос в 2023 году. Корпорация намерена организовать туристические полеты в космос по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Производство туристических кораблей может начаться в 2020 году, отметил глава госкорпорации.

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