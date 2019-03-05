Прямой эфир

Минздрав предложил ввести штрафы за неправильное лечение

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство здравоохранения России предлагает ввести административную ответственность за несоответствие оказываемой медицинской помощи клиническим рекомендациям. Законопроект опубликован во вторник, 5 марта, на портале проектов нормативных правовых актов.

«Отредактированные клетки нормализуют работу организма»
Главный генетик России Сергей Куцев — о росте числа наследственных патологий в регионах и новых способах их лечения

Согласно документу, если медицинская организация не создаст условия, которые обеспечат соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества, это может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа. Для должностных лиц он может достигать 20 тыс. рублей, для юридических — 70 тыс. рублей.

Закон о клинических рекомендациях был принят в декабре 2018 года. Он предусматривает, что рекомендации должны разрабатываться медицинским сообществом для различных заболеваний с указанием предусмотренной медицинской помощи. На основании рекомендаций разрабатываются протоколы лечения отдельно по каждому заболеванию.

В середине февраля глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что ведомство подготовило проект закона о повышении возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 21 года. Перед внесением в Госдуму документ будет согласован с федеральными органами исполнительной власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минздраве обсудят идею измерять охват талии
В Минздраве выступили против продажи лекарств на почте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017